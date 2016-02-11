В Нижнем Тагиле для школьников провели занятие «На пользу и славу Отечеству»

В связи с проведением краеведческой игры «Я-Тагильчанин» ученики начальных классов изучают тему «Тагил – город мастеров». Для усвоения нового материала были приглашены специалисты из библиотек Нижнего Тагила. Например, недавно в городской библиотеке №7 прошел урок для детей «На пользу и славу Отечеству».

На занятии школьникам рассказали о небольшой, но великой истории нашего города. Несмотря на малый возраст, по сравнению с другими городами нашей страны, Тагилу удалось хорошо послужить стране в прошлом. В основном, благодаря многим изобретателям и первооткрывателям нашего города.

В конце занятия для школьников провели мастер-класс по росписи подносов. В ходе урока дети узнали историю подносного промысла Тагила и сами попробовали украсить несколько заготовок.