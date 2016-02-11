В Нижнем Тагиле теперь можно зарядить телефон, не выходя из здания вокзала (ФОТО)
РЖД сообщает о том, что на вокзалах в Свердловской и Тюменской области для удобства посетителей были сделаны специальные места для зарядки мобильных устройств. Не обошло новшество и вокзал Нижнего Тагила.
Журналист TagilCity.ru выехал на вокзал и осмотрел эти места. Как оказалось, место для зарядки представляет собой полочку с расположенной неподалёку электрической розеткой. Зарядка от USB не предусмотрена, обязательно будет нужен переходник с классической вилкой. Очереди или какого-то ажиотажа к двум местам зарядки не было.
Журналист спросил у нескольких людей, находившихся в здании вокзала, что они думают об этом нововведении.
Ну а что, может и пригодится когда-нибудь. Придёшь билет покупать и надо будет посоветоваться с кем-нибудь из домашних, а телефон сел. Тут и пригодится розеточка. Правда, зарядник я с собой не всегда ношу. Может пассажирам это больше пригодится? У них зарядник обычно с собой упакован говорит один тагильчанин.
Пассажиры пока ещё не в курсе ноу-хау.
Ой, что, правда такое сделали? Нет, мы пока не знаем о такой услуге. Впрочем, если понадобится, мы в поезде подзарядимся сказала пассажирка остановившегося у вокзала поезда.
Можно заключить, что хотя появление таких мест и не было давно ожидаемым событием, но и бесполезным оно не будет. Зарядить свои телефоны тагильчане могут в зале ожидания и рядом с кассами по продаже билетов.
В этом году нижнетагильскому вокзалу исполнилось 50 лет. Чтобы привести помещения вокзала в современный вид, в центральной его части начался ремонт.
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