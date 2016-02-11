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В Нижнем Тагиле теперь можно зарядить телефон, не выходя из здания вокзала (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Нижнем Тагиле теперь можно зарядить телефон, не выходя из здания вокзала (ФОТО)

11 февраля 2016, 17:35ОбществоДенис Таратонов
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