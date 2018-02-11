Сайт Алексея Навального внесён в реестр запрещенной информации

10 февраля ряд информационных ресурсов, принадлежащих блогеру Алексею Навальному и «Фонду борьбы с коррупцией», были внесены в Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты, содержащие информацию, распространение которой в России запрещено.

Основаниями для внесения стали статья 15.1 Федерального закона № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и принятое 9 февраля решение Усть-Лабинского районного суда Краснодарского края. На данный момент доступ к ресурсам не заблокирован, сообщает «ТАСС».

Юрист «ФБК» Иван Жданов заявил журналистам, что внимательно ознакомится с материалами дела и обжалует действия Роскомнадзора и решение суда.