11 жителей Туринска лишены водительских прав из-за психологических заболеваний
Сегодня, 07:00ОбществоФото: pixabay.com
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В Туринске 11 водителей были лишены прав в связи с имеющимися у них психологическими заболеваниями.
В Туринске в ходе прокурорской проверки были выявлены 11 местных жителей, которые имели водительские удостоверения, состоя при этом на учете у врача-психиатра. Диагнозы данных лиц исключали возможность управления ими автомобилем.
Прокуратура направила иск в суд для лишения водительских прав жителей Туринска, имеющих психологические заболевания. Суд удовлетворил иск, водительские удостоверения граждан переданы в органы ГИБДД, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
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