79-летний житель Невьянска предстанет перед судом за двойное убийство
79-летний житель Невьянска обвиняется в убийстве двух человек.
Следствие считает, что 15 декабря 2018 года 79-летний мужчина в своей квартире в Невьянске распивал спиртные напитки с 58-летней бывшей женой его сына и ее 64-летним братом. В ходе застолья в компании возник конфликт. Тогда пожилой мужчина нанес удар бутылкой по голове обвиняемого. В ответ подозреваемый взял нож и нанес ранения своим оппонентам. В результате чего пожилые гости обвиняемого скончались. После совершения преступления мужчина добровольно сдался правоохранительным органам.
СКР собрал доказательную базу. Уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и дальнейшей передачи в суд. Житель Невьянска обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 105 УК РФ, сообщает СУ СКР по Свердловской области.