79-летний житель Невьянска предстанет перед судом за двойное убийство

Следствие считает, что 15 декабря 2018 года 79-летний мужчина в своей квартире в Невьянске распивал спиртные напитки с 58-летней бывшей женой его сына и ее 64-летним братом. В ходе застолья в компании возник конфликт. Тогда пожилой мужчина нанес удар бутылкой по голове обвиняемого. В ответ подозреваемый взял нож и нанес ранения своим оппонентам. В результате чего пожилые гости обвиняемого скончались. После совершения преступления мужчина добровольно сдался правоохранительным органам.