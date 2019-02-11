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79-летний житель Невьянска предстанет перед судом за двойное убийство
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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79-летний житель Невьянска предстанет перед судом за двойное убийство

11 февраля, 17:38ОбществоФото: СУ СКР по Свердловской области
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