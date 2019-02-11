Более 400 свердловчан примут участие во Всероссийском форуме отцов

19-20 февраля в Свердловской области запланирован «I Всероссийский форум отцов». Главой оргкомитета по подготовке к мероприятию назначен вице-губернатор Павел Креков. Также в состав комитета вошел детский омбудсмен Игорь Мороков, представители министерств здравоохранения, физической культуры, культуры и здравоохранения, социальной политики. На форуме будут присутствовать представители администрации Екатеринбурга и УрФУ.