Более 400 свердловчан примут участие во Всероссийском форуме отцов
11 февраля, 14:47ОбществоФото: pixabay.com
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
«I Всероссийский форум отцов»пройдет в Свердловской области. В нем примут участие более 400 человек.
Сюжеты: Екатеринбург
19-20 февраля в Свердловской области запланирован «I Всероссийский форум отцов». Главой оргкомитета по подготовке к мероприятию назначен вице-губернатор Павел Креков. Также в состав комитета вошел детский омбудсмен Игорь Мороков, представители министерств здравоохранения, физической культуры, культуры и здравоохранения, социальной политики. На форуме будут присутствовать представители администрации Екатеринбурга и УрФУ.
Планируется, что мероприятие посетит детский омбудсмен РФ Анна Кузнецова.
Целью форума станет повышение и укрепление статуса семьи и роли мужчин в воспитании детей. Расходы по финансированию организации и проведения форума возложены на управление делами губернатора и правительства Свердловской области, сообщает ЕАН.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей