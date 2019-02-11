Депутат из Екатеринбурга предложил закон о первоочередности записи в ОУ льготников
11 февраля, 17:15ОбществоФото: пресс-службы Екатеринбургской городской Думы
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Депутат гордумы Екатеринбурга Дмитрий Сергин предложил закон о первоочередной записи инвалидов, сирот и несовершеннолетних, у которых родственники с ОВЗ, в детсады и 1-е классы образовательных учреждений.
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Также Сергин предложил рассмотреть первоочередность записи в 1-е классы и детсады детей из семей с двумя и более несовершеннолетними гражданами, а также детей педработников.
Депутат уже выдвигал идентичный проект в 2017 году. Депутаты гордумы поддержали проект, но он не был одобрен в ЗакСО. Отклонение инициативы произошло потому, что наделять данными полномочиями может только федерального законодательство.
В настоящее время депутат надеется на поддержку коллег гордумы и представителей фракции «Единая Россия». Вернутся к законопроекту Сергин решил из-за многочисленных сообщений о проблемах записи детей в 1-е классы, информирует ЕАН.
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