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Депутат из Екатеринбурга предложил закон о первоочередности записи в ОУ льготников
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Депутат из Екатеринбурга предложил закон о первоочередности записи в ОУ льготников

11 февраля, 17:15ОбществоФото: пресс-службы Екатеринбургской городской Думы
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