Депутат из Екатеринбурга предложил закон о первоочередности записи в ОУ льготников

Также Сергин предложил рассмотреть первоочередность записи в 1-е классы и детсады детей из семей с двумя и более несовершеннолетними гражданами, а также детей педработников.

Депутат уже выдвигал идентичный проект в 2017 году. Депутаты гордумы поддержали проект, но он не был одобрен в ЗакСО. Отклонение инициативы произошло потому, что наделять данными полномочиями может только федерального законодательство.