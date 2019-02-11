Двое жителей Кушвы вынесли 40 металлических клиньев из вагонного депо
Сегодня, 06:30ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Кушве двое работников вагонного депо вынесли с предприятия 40 металлических клиньев, однако по пути в пункт приема металлолома их задержали сотрудники ДПС.
Сюжеты: Кушва
Мужчины составили план действий для кражи с их места работы фрикционных клиньев. В течение двух дней злоумышленники брали клинья из цеха и выносили их за территорию предприятия, где прятали у автомобильного моста.
В общей сложности мужчины похитили 40 клиньев на сумму 13 тысяч 867 рулей. Похищенное они погрузили в автомобиль и поехали в один из пунктов приема металлолома. Однако добраться до туда им не удалось, поскольку машина с сильно провисшей задней частью привлекла внимание сотрудников ДПС.
Мужчин задержали, а похищенное имущество вернули на предприятие. Суд приговорил каждого из мужчин к выплате штрафа в размере 20 тысяч рублей, пишет «Мой город».
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