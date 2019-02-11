Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Двое жителей Кушвы вынесли 40 металлических клиньев из вагонного депо
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
6955811518 6ef4901d3e b

Двое жителей Кушвы вынесли 40 металлических клиньев из вагонного депо

Сегодня, 06:30ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте
также
ТОП-5: самые крупные судебные иски в Свердловской области за январь 2019 года
Дефекты обнаружены в тагильском перинатальном центре за 860 млн рублей
Лыжня России, каллиграфия и выставка графики. Где провести выходные в Нижнем Тагиле?