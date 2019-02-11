Двое жителей Кушвы вынесли 40 металлических клиньев из вагонного депо

Мужчины составили план действий для кражи с их места работы фрикционных клиньев. В течение двух дней злоумышленники брали клинья из цеха и выносили их за территорию предприятия, где прятали у автомобильного моста.

В общей сложности мужчины похитили 40 клиньев на сумму 13 тысяч 867 рулей. Похищенное они погрузили в автомобиль и поехали в один из пунктов приема металлолома. Однако добраться до туда им не удалось, поскольку машина с сильно провисшей задней частью привлекла внимание сотрудников ДПС.