Екатеринбургская епархия отмечает 134 года со дня основания
Сегодня, 09:30ОбществоФото: Екатеринбургская епархия
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11 февраля 2019 года Екатеринбургская епархия отмечает 134-й День рождения.
Сюжеты: Екатеринбург
134 года назад была основана Екатеринбургская епархия. 11 февраля в честь дня основания запланирован ряд мероприятий.
В частности, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл проведет архиерейскую Божественную литургию в Александро-Невском соборе Ново-Тихвинского женского монастыря.
В 14.00 откроется выставка, посвященная епархии. Еще одна фотовыставка откроет двери в Духовной семинарии в Екатеринбурге, она будет посвящена Царским дням.
В 19.00 в Духовно-просветительском центре епархии стартует Сретенский молодёжный фестиваль, сообщает Екатеринбургская епархия.
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