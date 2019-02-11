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Екатеринбургская епархия отмечает 134 года со дня основания
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Екатеринбургская епархия отмечает 134 года со дня основания

Сегодня, 09:30ОбществоФото: Екатеринбургская епархия
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