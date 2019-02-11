Екатеринбургская епархия отмечает 134 года со дня основания

134 года назад была основана Екатеринбургская епархия. 11 февраля в честь дня основания запланирован ряд мероприятий.

В частности, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл проведет архиерейскую Божественную литургию в Александро-Невском соборе Ново-Тихвинского женского монастыря.

В 14.00 откроется выставка, посвященная епархии. Еще одна фотовыставка откроет двери в Духовной семинарии в Екатеринбурге, она будет посвящена Царским дням.