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Хотел сбежать: подозреваемый в истязании женщины был задержан в Каменске-Уральском
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Хотел сбежать: подозреваемый в истязании женщины был задержан в Каменске-Уральском

Сегодня, 06:00ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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