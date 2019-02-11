Хотел сбежать: подозреваемый в истязании женщины был задержан в Каменске-Уральском

Житель Каменска-Уральского обвиняется в истязании своей гражданской жены. Женщина систематически подвергалась физическому и психологическому насилию, однако продолжала жить с обвиняемым и защищать его.

Приставы во время работы по доставке должников в отдел встретили на улице сожительницу мужчины, который уклонялся от явки в суд. Во время разговора приставы увидели подозреваемого, который попытался сбежать, однако он был задержан и доставлен в полицию, сообщает пресс-служба УФССП России по Свердловской области.