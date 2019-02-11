Хотел сбежать: подозреваемый в истязании женщины был задержан в Каменске-Уральском
Сегодня, 06:00ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Судебные приставы в Каменске-Уральском задержали мужчину, который не являлся в суд. Он обвиняется в истязании своей сожительницы.
Житель Каменска-Уральского обвиняется в истязании своей гражданской жены. Женщина систематически подвергалась физическому и психологическому насилию, однако продолжала жить с обвиняемым и защищать его.
О противоправных действиях, причиняемых потерпевшей, правоохранительным органам стало известно только после ее обращения медучреждение после очередного истязания.
Приставы во время работы по доставке должников в отдел встретили на улице сожительницу мужчины, который уклонялся от явки в суд. Во время разговора приставы увидели подозреваемого, который попытался сбежать, однако он был задержан и доставлен в полицию, сообщает пресс-служба УФССП России по Свердловской области.
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