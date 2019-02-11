И бежали, и охраняли: полицейские Нижнего Тагила приняли участие в «Лыжне России»

Сотрудницы МУ МВД РФ «Нижнетагильское» Юлия Фадеева и Любовь Новгородцева совершили забег среди спортсменов. Они выступали в составе нижнетагильской организации «Динамо».

Подполковник внутренней службы Сергей Бобров одержал победу в ВИП-забеге, на втором месте оказался полковник МВД в отставке Дмитрий Поживильковский и руководитель Федеральной службы безопасности Алексей Кислов.