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И бежали, и охраняли: полицейские Нижнего Тагила приняли участие в «Лыжне России»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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И бежали, и охраняли: полицейские Нижнего Тагила приняли участие в «Лыжне России»

11 февраля, 20:05ОбществоФото: Пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское»
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