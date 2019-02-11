И бежали, и охраняли: полицейские Нижнего Тагила приняли участие в «Лыжне России»
11 февраля, 20:05ОбществоФото: Пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское»
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Две сотрудницы МУ МВД РФ «Нижнетагильское» Юлия Фадеева и Любовь Новгородцева, подполковник внутренней службы Сергей Бобров и полковник в отставке Дмитрий Поживильковский приняли участие в «Лыжне России – 2019».
Сотрудницы МУ МВД РФ «Нижнетагильское» Юлия Фадеева и Любовь Новгородцева совершили забег среди спортсменов. Они выступали в составе нижнетагильской организации «Динамо».
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Подполковник внутренней службы Сергей Бобров одержал победу в ВИП-забеге, на втором месте оказался полковник МВД в отставке Дмитрий Поживильковский и руководитель Федеральной службы безопасности Алексей Кислов.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Полицейские также обеспечивали общественный порядок, безопасность дорожного движения. Руководителями области и города дана высокая оценка работы сотрудников МВД Нижнего Тагила, информирует пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское».
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей