Коммунисты Ревды вышли на защиту памятника Ленину

10 февраля в 12:00 в Ревде прошёл митинг против переноса памятника Владимиру Ильичу Ленину. Организаторы мероприятия из числа коммунистов призвали администрацию пересмотреть решение и приняли резолюцию о недопустимости изменения местоположения памятника.

Информацию о том, что монумент будет перемещён, ранее озвучила глава Ревды Ирина Тейшева. По проекту вместо него будет построен 12-метровый светомузыкальный фонтан. 8 февраля в Общественной палате прошло обсуждение судьбы памятника. В ходе бурной дискуссии было предложено перенести его на улицу Ленина, которая находится на окраине города. Это решение вызвали бурю негатива со стороны коммунистов.

Для коммунистов Свердловской области происходящее — сверхпринципиальный вопрос. Так как это первый прецедент, когда местная власть, уподобившись украинским «евромайдаунам», принимается рушить памятники основателю СССР. И госпожа Тейшева скоро убедится в серьёзности созданной ей проблемы,написал у себя в Facebook первый секретарь Свердловского обкома КПРФ Александр Ивачев.