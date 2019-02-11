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Коммунисты Ревды вышли на защиту памятника Ленину
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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2019 02 10 22 02 57

Коммунисты Ревды вышли на защиту памятника Ленину

Сегодня, 09:00ОбществоФото: Скриншот из трансляции митинга/ vk.com/revdainfo
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