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Корректировки внесены в проекты благоустройства дворов в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Корректировки внесены в проекты благоустройства дворов в Нижнем Тагиле

11 февраля, 19:31ОбществоФото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила
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