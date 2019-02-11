Корректировки внесены в проекты благоустройства дворов в Нижнем Тагиле

Жители дворов по улицам Газетная, 41 и Первомайская, 31 в ходе выездного совещания предложили ряд корректировок, которые были внесены в проекты благоустройства территорий.

На дворовые территории также выезжали специалисты управляющей компании, проектной организации; руководство управлений городским хозяйством, архитектуры и градостроительства, жилищно-коммунального хозяйства.

Приходится регулировать эти вопросы очень быстро, потому что сезон строительный скоро начнется, а приступать к работам можно только после окончательного согласования и утверждения проектов, отметил Вячеслав Горячкин.