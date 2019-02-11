Мэр Нижнего Тагила попросил помочь больным детям вместо подарков на юбилей
Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев в день своего 50-летие попросил всех, кто хочет его поздравить, вместо подарков поддержать благотворительный фонд.
11 февраля главе Нижнего Тагила Владиславу Пинаеву исполнилось 50 лет. В своей юбилей мэр города обратился ко всем, кто хочет его поздравить, с просьбой оказать поддержку благотворительному фонду.
Я решил поддержать инициативу губернатора Свердловской области Евгения Владимировича Куйвашева и предложить всем, кто хотел бы меня поздравить в мой день рождения, вместо подарков перечислить любую сумму средств в наш нижнетагильский фонд «Живи, малыш». Это позволит оказать помощь тем детям, которые действительно в ней нуждаются. Это будет лучший подарок в мой юбилей, в мой день рождения, сказал Владислав Пинаев.
Глава Нижнего Тагила опубликовал информацию о трех детях из Нижнего Тагила, которым срочно требуется помощь. Среди них 6-летний Булыгин Алеша с диагнозом гидроцефалия, 8-летний Никита Белкин с органическим поражением ЦНС и 12-летняя Даша Чубарова с ДЦП.
Для того, чтобы помочь детям, необходимо отправит СМС с текстом: Спаси(пробел) сумма пожертвования, на номер 3443.
Напомним, 16 марта 2018 года губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев попросил вместо подарков в его день рождения отправить деньги в благотворительный фонд помощи больным детям.