Мэр Нижнего Тагила попросил помочь больным детям вместо подарков на юбилей

Я решил поддержать инициативу губернатора Свердловской области Евгения Владимировича Куйвашева и предложить всем, кто хотел бы меня поздравить в мой день рождения, вместо подарков перечислить любую сумму средств в наш нижнетагильский фонд «Живи, малыш». Это позволит оказать помощь тем детям, которые действительно в ней нуждаются. Это будет лучший подарок в мой юбилей, в мой день рождения, сказал Владислав Пинаев.