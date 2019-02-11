МУП Тавдинского ГО выплатит 20 тысяч за задержку 9,6 млн рублей зарплаты рабочим
11 февраля, 18:03ОбществоФото: pixabay.com
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МУП «Тавдинские инженерные системы» Тавдинского ГО задолжало сотрудникам более 9,6 млн рублей. Предприятие выплатит штраф в 20 тысяч рублей.
МУП «Тавдинские инженерные сети» не платило зарплату 314 сотрудникам за ноябрь и декабрь 2018 года. Общая сумма долга составила более 9,6 млн рублей.
Прокуратура внесла представление в адрес директора предприятия с требованием погасить задолженность и назначить компенсацию пострадавшим работникам на сумму в 126 тысяч рублей.
В отношении директора МУПа было возбуждено административное дело по части 7 статьи 5.27 КоАП РФ. По результатам его рассмотрения должностное лицо признано виновным, ему назначен штраф в размере 20 тысяч рублей.
После вмешательства прокуратуры задолженность по зарплате была полностью погашена, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
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