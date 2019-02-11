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МУП Тавдинского ГО выплатит 20 тысяч за задержку 9,6 млн рублей зарплаты рабочим
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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МУП Тавдинского ГО выплатит 20 тысяч за задержку 9,6 млн рублей зарплаты рабочим

11 февраля, 18:03ОбществоФото: pixabay.com
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