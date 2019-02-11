Нарушение: «Пятерочка» в Нижнем Тагиле завысила цены на сигареты

В магазине «Пятерочка» в Нижнем Тагиле покупателю были проданы табачные изделия по цене выше, чем указано на пачке, что является нарушением действующего законодательства.

Согласно ст. 13 от 23 февраля 2015 года №15 ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». Порядок реализации табачной продукции по цене, которая ниже минимальных розничных цен и выше максимальных розничных цен, установленных в соответствии с законодательством РФ «О налогах и сборах» запрещена,пояснили редакции TagilCity.ru в «Роспотребнадзоре».

В магазине покупателю сообщили, что имеют право завышать цену.

На пачках указана минимальная цена, ниже нее мы продавать не имеем права, а актуальная цена продажи - в прайсе магазина на кассе,приводит покупатель слова сотрудника магазина Леонида.

Административная ответственность за завышение регулируемых государством цен влечет наложение штрафа на граждан в размере 5 000 рублей, на должностных лиц – 50 000 рублей, на юридических лиц – в двукратном размере излишне полученной выручки от реализации товара в следствии неправомерного завышения цен за весь период реализации, но не более 1 года, согласно КоАП.

Потребителем было направлено обращение в «Роспотребнадзор» Нижнего Тагила, где после изучения фото и предоставленных фактов будет принято решение о необходимости проверки в указанном магазине. Редакцией также был направлен запрос в X5 Retail Group на проведение проверки по данному факту.

В случае если потребитель столкнулся с завышением цен в магазинах, специалисты рекомендуют: