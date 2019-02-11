Суд в Екатеринбурге оштрафовал главу ЖСК «Бухта Квинс» на 100 тысяч рублей

В 2013, 2016, 2014 годах суд вынес решения о том, что ПСЖК «Бухта Квинс» должен возместить трем пайщикам, вышедшим из состава членов кооператива, более 6 млн рублей. Однако Зиля Булатова организовала собрание членов ПСЖК и разъяснила, что все поступающие членские взносы будут уходить на оплату долга. Для этого она предложила переводить деньги на ее счет либо отдавать наличными.