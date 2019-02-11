Суд в Екатеринбурге оштрафовал главу ЖСК «Бухта Квинс» на 100 тысяч рублей
Штраф в размере 100 тысяч рублей назначен по решению суда председателю жилищного кооператива «Бухта Квинс» Зиле Булатовой.
Суд признал Зилю Булатову виновной за неисполнение решения суда. Екатеринбурженка была избрана председателем ПСЖК «Бухта Квинс» в 2014 году.
В 2013, 2016, 2014 годах суд вынес решения о том, что ПСЖК «Бухта Квинс» должен возместить трем пайщикам, вышедшим из состава членов кооператива, более 6 млн рублей. Однако Зиля Булатова организовала собрание членов ПСЖК и разъяснила, что все поступающие членские взносы будут уходить на оплату долга. Для этого она предложила переводить деньги на ее счет либо отдавать наличными.
Подсудимая направляла деньги на различные цели, не связанные с исполнением вступивших в законную силу решений суда.
Зиле Булатовой грозил строк 2 года, однако суд приговорил ее к выплате штрафа в размере 100 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.