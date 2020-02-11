Бывший замначальника колонии в Краснотурьинске стал директором детского сада

Он прикрепил к своему посту в социальной сети публикацию с сайта «Открытый Лесной».

Здесь подробно можно узнать о прошлом нового заведующего. Как работал на зоне и женщин по голове бил. В администрации Нижней Туры (Гайдуков работал вице-мэром после ухода из ГУФСИН — прим. ред.) его за глаза называли «вертухай», пишет он.

Во ФСИН Ура.ру подтвердили информацию с несколькими уточнениями. По словам представителей ведомства, Андрей Гайдуков характеризуется как положительный человек.

В должности замначальника по тылу смог организовать перевод помещений детской воспитательной колонии в ИК-16, до этого работал в отделе коммунально-бытового хозяйства и сотрудником оперативного отдела, рассказал руководитель пресс-службы свердловского ГУФСИН Александр Левченко.

Он также отметил, что многие бывшие сотрудники ГУФСИН работают в народном хозяйстве, лечат людей, а также руководят министерствами и ведомствами.