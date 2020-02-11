Госдума приняла законопроект запрещающий офицерам заключать контракты на один год

Законопроект вносит изменения в статью 38 закона «О воинской обязанности и военной службе».

В пояснительной записке сказано, что законопроект был создан с целью усовершенствования порядка прохождения военной службы, касающегося сроков заключения нового контракта с военнослужащими в звании офицера или прапорщика.

Разработчики объясняют инициативу тем, что заключение годичных контрактов увеличивается каждый год. В итоге это может привести к негативным последствиям при организации и проведении плановой замены военнослужащих.

На основании положения о порядке прохождения военной службы перевод военнослужащего в порядке плановой замены осуществляется не менее чем за год до истечения срока службы. Поэтому предлагается заключать контракты на срок от трех до 10 лет или на неопределенный срок до наступления предельного возраста пребывания на военной службе.