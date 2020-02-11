Мэр Нижнего Тагила в день рождения попросил помочь благотворительному фонду
Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев 11 февраля, в свой день рождения, попросил вместо подарков помочь благотворительному фонду «Живи, малыш», обращение мэр опубликовал на своей странице в соцсети.
Владиславу Пинаеву исполняется 51 год. Уже два года подряд градоначальник в свой день рождения просит желающих поздравить его переводить деньги на помощь детям.
Друзья! Сегодня, в свой день рождения, я решил продолжить традицию. И, как и в прошлом году, предлагаю всем, кто хотел бы меня поздравить, перечислить любую сумму — сколько не жалко — в нижнетагильский фонд «Живи, малыш»,написал глава Нижнего Тагила.
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Друзья! Сегодня, в свой день рождения, я решил продолжить традицию. И, как и в прошлом году, предлагаю всем, кто хотел бы меня поздравить, перечислить любую сумму – сколько не жалко – в нижнетагильский фонд «Живи, малыш». ⠀ В карусели фотографий - дети, которым необходима наша помощь. Помочь легко – отправьте смс на номер 3443 с текстом: Спаси (пробел) 100 (МТС, Билайн, Мегафон, Теле2). 100 – это сумма списания, и она может быть любой от 10 до 15 000 рублей. Пожертвование можно сделать и на сайте ЖивиМалыш.рф.@fondzhivimalysh ⠀ Заранее всех благодарю! Спасибо! ⠀ #нижнийтагил #живималыш #помогатьлегко
Публикация от Владислав Пинаев (@pinaev_vladislav)