Мэр Нижнего Тагила в день рождения попросил помочь благотворительному фонду

Владиславу Пинаеву исполняется 51 год. Уже два года подряд градоначальник в свой день рождения просит желающих поздравить его переводить деньги на помощь детям.

Друзья! Сегодня, в свой день рождения, я решил продолжить традицию. И, как и в прошлом году, предлагаю всем, кто хотел бы меня поздравить, перечислить любую сумму — сколько не жалко — в нижнетагильский фонд «Живи, малыш»,написал глава Нижнего Тагила.