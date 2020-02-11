Мэрия Нижнего Тагила показала возможные площадки для будущей Аллеи строителей

Одно из мест — сквер возле памятника строителям у здания администрации Дзержинского района по адресу: улица Окунева, 22.

Это место уже одним своим названием идеально подходит для будущей аллеи, тем более сейчас здесь растения, скажем так, свой срок службы уже отработали. Поэтому будет хорошо, если это место обновится — высадим здесь новые, свежие растения,считает представитель СРО «Уральское объединение строителей» Денис Снетков.

Также рассматривается Зелёный бульвар на проспекте Мира. Его предложили оградить от проезжих частей «стеной» из кустарников, а внутри разместить аллею.

Место неплохое поскольку приближено к центру города. Несмотря на то, что здесь уже высажены берёзы, они смотрятся одиноко и не хватает завершенности с точки зрения ландшафтного дизайна,пояснил представитель компании.

Представители СРО «УОС» рассматривали места опираясь на их проходимость, а также на количество зелёных насаждений: в честь 64-летия с момента празднования первого Дня строителя планируется высадить 64 зелёных насаждения.

Следующим местом, понравившимся СРО «УОС», стал парк «Народный». Там находится достаточное количество тротуаров без зелёных насаждений, поэтому есть возможность высадить аллею.

Место очень красивое. Видно, что здесь бывает много людей. А учитывая, в честь кого мы собираемся строить здесь аллею, чем больше людей увидит, тем лучше,поделился Денис Снетков.

Ещё одним удачным местом для размещения аллеи стал пустырь на Уральском проспекте: от дома 54, до дома 64.

Поскольку тут ничего не высажено — есть где разгуляться и, возможно, сделать минисквер,отметил Денис Снетков.

Последним рассматриваем местом стал тротуар от остановки на улице Удовенко до МАОУ СОШ № 100. Тротуар проходит через пустырь, поэтому здесь также открыта свобода для посадки. Снетков также отметил большую проходимость места школьниками, что позволит им заинтересоваться профессией строителя.

А учитывая, что мы хотим прославить профессию строителя, показать, что, благодаря создателям городов, мы живём в комфортной среде. Чем больше людей об этом узнают, тем лучше,добавил представитель СРО «УОС».

В Аллее строителей также планируется установить арт-объект в виде мастерка, как и в подобной аллее в Екатеринбурге, которая была создана СРО «УОС» в июне 2019 года. Как пояснили в объединении, тагильскую Аллею они планируют открыть до августа, в преддверии профессионального праздника — Дня строителей.