Обвинение требует 11 лет тюрьмы для екатеринбуржца, сбившего людей на тротуаре

В ходе проверки установлено, что в момент ДТП обвиняемый ехал по тротуару со скоростью 82 км/ч. Он наехал на трех пешеходов — 30-летнего мужчину, 27-летнюю женщину и ее сына. Все пострадавшие получили тяжелые травмы. Ребенок в последствии был признан инвалидом.