Обвинение требует 11 лет тюрьмы для екатеринбуржца, сбившего людей на тротуаре
Сегодня, 16:52ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Екатеринбурге прошел суд над 51-летним водителем, который в 2018 году выехал на тротуар на улице Фурманова и сбил трех человек, в том числе двухлетнего ребенка. Обвинение запросило наказание в виде 11 лет строгого режима, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
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В ходе проверки установлено, что в момент ДТП обвиняемый ехал по тротуару со скоростью 82 км/ч. Он наехал на трех пешеходов — 30-летнего мужчину, 27-летнюю женщину и ее сына. Все пострадавшие получили тяжелые травмы. Ребенок в последствии был признан инвалидом.
Государственный обвинитель в ходе судебного следствия просил суд назначить подсудимому наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима,рассказали в прокуратуре.
Оглашение приговора назначено на 3 марта.
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