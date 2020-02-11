Суд Екатеринбурга впервые вынес приговор за «участие в нежелательной организации»
В Екатеринбурге впервые в России судом вынесен приговор по статье 284.1 УК РФ — «Участие в нежелательной организации». Об этом рассказал бывший координатор регионального центра «Открытая Россия» Максим Верников на своей странице в Facebook.
Он сообщил из зала суда, что его признали виновным по данной статье.
300 часов обязательных работ (грозило до шести лет лишения свободы — прим. ред.). Как и просил прокурор. Право на участие в выборах сохраняю, написал он после вынесения приговора.
Адвокат Максима Верникова Роман Качанов заявил, что приговор по такой статье вынесен впервые в России. Кроме того, он сказал, что решение будет обжаловано сначала в апелляции и кассации, а потом в Верховном суде и Европейском суде по правам человека.
Мы считаем это политическим преследованием: статьи 284.1 вообще не должно существовать в Уголовном кодексе России, сказал он.
«Открытая Россия» представляет собой российское сетевое движение, которое было организовано по инициативе бизнесмена и общественного деятеля Михаила Ходорковского. В 2017 году Генпрокуратура РФ внесла это движение в список нежелательных организаций, по причине, что оно дескредитирует результаты выборов и дестабилизирует внутриполитическую обстановку.
В январе 2019 года по статье 284.1 УК РФ было заведено первое дело. Его фигурантом стала член федерального совета «Открытой России» из Ростова-на-Дону Анастасия Шевченко. На данный момент ей продлен домашний арест, дело пока в суде не рассматривалось.