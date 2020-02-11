Свердловчанин заподозрил 61-летнюю мать в краже денег и забил её до смерти

В августе 2019 года 42-летний мужчина находился в гостях у своей 61-летней матери. Свердловчанин выпил спиртного, и ему показалось, что мать вытащила из его кошелька деньги. Он избил пожилую женщину руками и ногами, а когда увидел, что ей стало плохо, вызвал скорую помощь. Медикам он сказал, что женщина упала и получила травмы. По дороге в больницу она умерла. В ходе следствия выяснилось, что деньги из кошелька взял родственник мужчины.