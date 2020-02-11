Свердловчанин заподозрил 61-летнюю мать в краже денег и забил её до смерти
Сегодня, 22:24ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Житель Арамиля, забивший до смерти мать, осужден на семь лет и десять месяцев, сообщает пресс-служба СУ СК по Свердловской области.
В августе 2019 года 42-летний мужчина находился в гостях у своей 61-летней матери. Свердловчанин выпил спиртного, и ему показалось, что мать вытащила из его кошелька деньги. Он избил пожилую женщину руками и ногами, а когда увидел, что ей стало плохо, вызвал скорую помощь. Медикам он сказал, что женщина упала и получила травмы. По дороге в больницу она умерла. В ходе следствия выяснилось, что деньги из кошелька взял родственник мужчины.
Свердловчанина судили по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».
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