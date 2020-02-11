У екатеринбуржца арестовали иномарку из-за долгов за услуги ЖКХ
Сегодня, 10:32ОбществоФото: УФССП по Свердловской области
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В Екатеринбурге судебные приставы арестовали автомобиль мужчины, задолжавшего за услуги ЖКХ 150 тысяч рублей, сообщает УФССП по региону.
Сюжеты: Екатеринбург
Должник не стал добровольно погашать задолженность, тогда приставы были вынуждены ограничить его в праве выезда за границу, а также наложить запрет на действия в отношении его автомобиля марки Renault. На должника принятые меры не оказали влияния, он продолжил уклоняться от выплаты денежных средств. Тогда приставы арестовали машину.
Автомобиль отправлен на специализированную стоянку, его планируют выставить на торги. Вырученные средства направят на оплату долга.
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