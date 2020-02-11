У екатеринбуржца арестовали иномарку из-за долгов за услуги ЖКХ

Должник не стал добровольно погашать задолженность, тогда приставы были вынуждены ограничить его в праве выезда за границу, а также наложить запрет на действия в отношении его автомобиля марки Renault. На должника принятые меры не оказали влияния, он продолжил уклоняться от выплаты денежных средств. Тогда приставы арестовали машину.