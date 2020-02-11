У изолированных в екатеринбургском санатории китайцев не обнаружили коронавирус

В зоне обсервации санатория сейчас находятся 64 пассажира рейса из КНР, которые прилетели в столицу Урала в конце прошлой недели. Как рассказал главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов, китайцы содержатся в санатории с соблюдением всех противоэпидемиологических требований.