У изолированных в екатеринбургском санатории китайцев не обнаружили коронавирус
Сегодня, 21:38ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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У всех китайцев, находящихся в санатории «Бодрость» в Екатеринбурге, не выявили коронавирус, пишет ОТВ.
Сюжеты: Екатеринбург
В зоне обсервации санатория сейчас находятся 64 пассажира рейса из КНР, которые прилетели в столицу Урала в конце прошлой недели. Как рассказал главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов, китайцы содержатся в санатории с соблюдением всех противоэпидемиологических требований.
Также под наблюдением медиков находятся 400 жителей города, приехавших из Китая. Врачи проводят их осмотры на дому. На «Таганском ряду» организовали медкабинет.
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