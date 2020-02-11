Устроевшему стрельбу в новогоднюю ночь екатеринбуржцу грозит до пяти лет тюрьмы

По версии следствия, мужчина шесть раз выстрелил из охолощенного автомата вверх. В прокуратуре заявляют, что своими действиями он грубо нарушил общественный порядок.

Находясь в общественном месте, беспричинно, из хулиганских побуждений обвиняемый произвел из указанного выше автомата шесть выстрелов вверх, чем грубо нарушил общественный порядок и воспрепятствовал нормальному и спокойному времяпрепровождению ранее ему незнакомой гражданки и других неустановленных лиц,сообщили в пресс-службе ведомства.