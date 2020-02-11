Устроевшему стрельбу в новогоднюю ночь екатеринбуржцу грозит до пяти лет тюрьмы
Сегодня, 16:13ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Дело жителя Екатеринбурга, который в новогоднюю ночь устроил стрельбу из автомата во дворе своего дома, передано в Октябрьский районный суд, пишет Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
По версии следствия, мужчина шесть раз выстрелил из охолощенного автомата вверх. В прокуратуре заявляют, что своими действиями он грубо нарушил общественный порядок.
Находясь в общественном месте, беспричинно, из хулиганских побуждений обвиняемый произвел из указанного выше автомата шесть выстрелов вверх, чем грубо нарушил общественный порядок и воспрепятствовал нормальному и спокойному времяпрепровождению ранее ему незнакомой гражданки и других неустановленных лиц,сообщили в пресс-службе ведомства.
Стрелявший обвиняется по статье УК РФ «Хулиганство с применением предмета, используемого как оружие». Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
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