В Екатеринбурге фанаты Scorpions потребовали с организаторов концерта вернуть деньги

Речь идет о выступлении, которое состоялось 31 октября 2019 года в КРК «Уралец». Поклонники группы приобрели билеты в VIP-партер, но концертом остались недовольны. Они утверждают, что им было не видно выступление из-за ограждений фан-зоны. Претензии были направлены фанатами в «Аквамарин-Арт», но в компании объяснили, что услуга оказана качественно. Поэтому фанаты обратились в суд.

Люди пришли на мероприятие, пробыли на нем все положенное время и не заявили до начала концерта, что их что-то не устраивает. Если им что-то не нравилось, нужно было говорить об этом до начала мероприятия. Тем более концерт начался с задержкой, и такая возможность у всех была. Но это не сделали по одной причине: по всей видимости, посетителей все устраивало. А теперь они просто хотят незаконно обогатиться и предъявляют иски, сказал он.