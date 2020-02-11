В Екатеринбурге перед судом предстанет подросток, сбивший девушку на остановке

Лишил девушку будущего в ее профессии, но не считает себя виноватым. Однако, после широкого общественного резонанса и ряда депутатских запросов следствие сочло иначе,добавил Ионин.

Авария произошла в апреле 2019 года в Екатеринбурге. Автомобиль «Лада Приора» выехал на тротуар и сбил девушку. За рулем в этот момент находился 17-летний подросток. Он пытался сбежать с места происшествия, но местные жители его поймали. В результате перелома девушка получила открытый перелом ноги и перенесла несколько операций. Также известно, что родственники подозреваемого приезжали в больницу к девушке и угрожали.