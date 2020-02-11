В Екатеринбурге задержали банду школьников, грабивших людей в торговых центрах

Задержаны трое ребят, они являются учащимися 10 классов школ Екатеринбурга. На учете школьники не состояли, воспитываются в благополучных семьях. По предварительным данным, ребята нападали на сверстников и забирали у них деньги и личные вещи.

Родители были шокированы, когда узнали о том, чем занимаются их дети. Похищенные вещи изъяты. Собранный материал по подследственности передан в СКР для принятия процессуального решения,рассказал журналистам начальник пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых.