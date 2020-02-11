В Нижнем Тагиле наградили магазины и ТЦ за лучшее новогоднее оформление

Комиссия, куда вошли представители районных администраций и специалисты управления развития предпринимательства, оценивала внутреннее убранство помещений, оформление фасадов зданий и прилегающей территории, наличие иллюминации, ледовых скульптур, новогодних елок.

В номинации «В гостях у новогодней сказки» первое место досталось ТЦ «Депо», второе — у ТЦ «Квадрат», третье — ТРК «Малина».

Победителями в номинации «Ярмарка новогодних услуг» стали сразу три участника — салон красоты «Луксор», автосалон «Тойота» и детский центр «Большая перемена».

Среди предприятий общественного питания в номинации «Новогодний сюрприз» победу присудили бутику-кофейне «CandyLike», второе место за организацию праздничной фотозоны — у ресторана «Рыцарь», третье место занял гриль-бар «ШашлыкоFF».

В номинации «Волшебный огонек» соревновались объекты нестационарной торговли. По итогам конкурса первое место занял павильон «Цветы» на проспекте Вагоностроителей, 44, второе — павильон «Вкусный дом» на улице Металлургов, 7.

В номинации «Необыкновенное чудо» первое место заняли четыре претендента — ювелирный салон «Ю)line», магазины«Венеция», «Центральный гастрономъ» и «Салон цветов» на проспекте Вагоностроителей, 24.