В Нижнем Тагиле наградили магазины и ТЦ за лучшее новогоднее оформление
В Нижнем Тагиле подвели итоги конкурса на лучшее новогоднее оформление среди предприятий торговли, сообщает пресс-служба мэрии.
Комиссия, куда вошли представители районных администраций и специалисты управления развития предпринимательства, оценивала внутреннее убранство помещений, оформление фасадов зданий и прилегающей территории, наличие иллюминации, ледовых скульптур, новогодних елок.
В номинации «В гостях у новогодней сказки» первое место досталось ТЦ «Депо», второе — у ТЦ «Квадрат», третье — ТРК «Малина».
Победителями в номинации «Ярмарка новогодних услуг» стали сразу три участника — салон красоты «Луксор», автосалон «Тойота» и детский центр «Большая перемена».
Среди предприятий общественного питания в номинации «Новогодний сюрприз» победу присудили бутику-кофейне «CandyLike», второе место за организацию праздничной фотозоны — у ресторана «Рыцарь», третье место занял гриль-бар «ШашлыкоFF».
В номинации «Волшебный огонек» соревновались объекты нестационарной торговли. По итогам конкурса первое место занял павильон «Цветы» на проспекте Вагоностроителей, 44, второе — павильон «Вкусный дом» на улице Металлургов, 7.
В номинации «Необыкновенное чудо» первое место заняли четыре претендента — ювелирный салон «Ю)line», магазины«Венеция», «Центральный гастрономъ» и «Салон цветов» на проспекте Вагоностроителей, 24.
В Нижнем Тагиле много делается для благоустройства городской среды — ремонтируются дороги, дворы, скверы и парки. Пусть и объекты торговли будут соответствовать обновленному облику города, радовать тагильчан. Надеюсь, что количество участников конкурса на лучшее новогоднее оформление будет увеличиваться с каждым годом,отметил первый вице-мэр города Вячеслав Горячкин.