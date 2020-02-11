В Нижнем Тагиле пройдёт открытый спектакль для помощи больным раком детям

Руководитель «Зеркала» Алёна Галкина рассказала TagilCity.ru, что спектакль основан на пьесе драматурга Дона Нигро и состоит из нескольких истории.

Сначала на проекте «Ты можешь!» в Кучугурах Инна Ваксенбург поставила на наших ребятах две истории. Так ребята впервые встретились с материалом. Потом, в силу того, что в студии ребята выступают сами режиссёрами своих спектаклей, спектакль доделали. Моя функция как режиссёра и педагога — помочь ребятам собрать этот материал,рассказала Алёна Галкина.

Афиша к благотворительному спектаклю Фото: театр-струдия "Зеркало"

Также руководитель театра-студии отметила, что после спектакля состоится обсуждение, поскольку постановка затрагивает темы самоопределения и своего места в мире.

Спектакль «Зверушкины истории. Сон» — трогательная и смешная, необычная и глубокая история о животных, похожих на людей и людях, похожих на животных, о том, кто ты в этом мире,гласит анонс.

Билеты на спектакль не продают — всё на основе добровольных пожертвований. Показ пройдет при поддержке городского детского совета лидеров ДО «ЮНТА» и волонтёрского отряда «Дари добро» Российского движения школьников. По словам Алёны Галкиной, координатор волонтёров РДШ Яна Керженцева определит в какой фонд необходимо будет пожертвовать деньги.