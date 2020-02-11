В Нижнем Тагиле пройдёт открытый спектакль для помощи больным раком детям
В городском Дворце детского и юношеского творчества Нижнего Тагила 17 февраля театр-студия «Зеркало» проведёт благотворительный показ спектакля «Зверушкины истории. Сон». По словам организаторов, все собранные деньги направят на помощь онкобольным детям.
Руководитель «Зеркала» Алёна Галкина рассказала TagilCity.ru, что спектакль основан на пьесе драматурга Дона Нигро и состоит из нескольких истории.
Сначала на проекте «Ты можешь!» в Кучугурах Инна Ваксенбург поставила на наших ребятах две истории. Так ребята впервые встретились с материалом. Потом, в силу того, что в студии ребята выступают сами режиссёрами своих спектаклей, спектакль доделали. Моя функция как режиссёра и педагога — помочь ребятам собрать этот материал,рассказала Алёна Галкина.
Также руководитель театра-студии отметила, что после спектакля состоится обсуждение, поскольку постановка затрагивает темы самоопределения и своего места в мире.
Спектакль «Зверушкины истории. Сон» — трогательная и смешная, необычная и глубокая история о животных, похожих на людей и людях, похожих на животных, о том, кто ты в этом мире,гласит анонс.
Билеты на спектакль не продают — всё на основе добровольных пожертвований. Показ пройдет при поддержке городского детского совета лидеров ДО «ЮНТА» и волонтёрского отряда «Дари добро» Российского движения школьников. По словам Алёны Галкиной, координатор волонтёров РДШ Яна Керженцева определит в какой фонд необходимо будет пожертвовать деньги.
Напомним, 1 февраля в Нижнем Тагиле побывали юные представители диаспоры Кыргызской республики. Гости приехали в город с благотворительным музыкальным концертом и выступили для пациентов пансионата «Тагильский».