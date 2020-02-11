В России для голосования по поправкам в Конституцию объявят дополнительный выходной
Сегодня, 15:29ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Голосование по поправкам в Конституцию пройдет в будний день, который специально сделают выходным по распоряжению Кремля, пишет РБК.
По данным источников издания, предварительно голосование запланировано на 22 апреля. Соответственно, этот день будет объявлен выходным для удобства граждан. 22 апреля 150 лет назад родился Владимир Ленин. Также в этот день отмечается Международный день Матери-Земли.
Напомним, ранее ВЦИОМ сообщил, что примерно 80% россиян, поучаствовавших в исследовании по поправкам в Конституцию, поддерживают изменения, предложенные президентом Владимиром Путиным.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей