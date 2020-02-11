В Свердловской области на несколько дней изменится расписание поездов «Ласточка»
Сегодня, 18:39ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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С 23 по 25 февраля в связи с праздничными выходными в Свердловской области изменится расписание пригородных поездов «Ласточка», сообщает пресс-служба СвЖД.
Изменения коснутся путей следования в направлении Нижнего Тагила, Серова, Кузино и Шали (время местное):
- №7067 Екатеринбург – Нижний Тагил (отправление в 17:26) назначен 23 февраля (отменен 24 февраля);
- №7062 Нижний Тагил – Екатеринбург (отправление в 07:32) назначен 24 февраля (отменен 25 февраля);
- №7060 Нижний Тагил – Екатеринбург (отправление в 05:59) отменен23 и 24 февраля;
- №7068 Нижний Тагил – Екатеринбург (отправление в 15:11) назначен 24 февраля (отменен 23 февраля);
- №7077/7079 Екатеринбург – Кушва – Серов (отправление в 17:26) назначен 24 февраля (отменен 23 февраля);
- №7074/7072 Серов – Кушва – Екатеринбург (отправление в 03:10) назначен 25 февраля (отменен 24 февраля);
- №7055 Екатеринбург – Кузино (отправление в 17:52) назначен 23 февраля (отменен 24 февраля);
- №7056 Кузино – Екатеринбург (отправление в 05:43) назначен 24 февраля (отменен 25 февраля);
- №7053 Екатеринбург – Шаля (отправление в 17:52) назначен 24 февраля (отменен 23 февраля);
- №7054 Шаля – Екатеринбург (отправление в 04:42) назначен 25 февраля (отменен 24 февраля).
Также 24 февраля будут отменены все рейсы сообщением Сысерть — Керамик — Екатеринбург-Сортировочный.
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