Житель Верхней Салды отправлен в колонию за растрату денег 6-летней дочери

Установлено, что свердловчанину, как законному представитель ребенка 2013 года рождения, было вверено право распоряжения пенсией девочки по потере кормильца. В марте прошлого года мужчину арестовали, он потерял право распоряжения соцвыплатми ребенка. Однако находясь в ИВС, он попросил свою сожительницу, не осведомленную о его преступных намерениях, воспользоваться деньгами ребенка. Женщина осуществила перевод средств на свою карту и приобрела на них продукты для сожителя.