Житель Верхней Салды отправлен в колонию за растрату денег 6-летней дочери
Сегодня, 09:50ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В Верхней Салде вынесен приговор ранее судимому местному жителю. Мужчина признан виновным в растрате денег несовершеннолетней дочери, сообщает региональная прокуратура.
Сюжеты: Верхняя и Нижняя Салда
Установлено, что свердловчанину, как законному представитель ребенка 2013 года рождения, было вверено право распоряжения пенсией девочки по потере кормильца. В марте прошлого года мужчину арестовали, он потерял право распоряжения соцвыплатми ребенка. Однако находясь в ИВС, он попросил свою сожительницу, не осведомленную о его преступных намерениях, воспользоваться деньгами ребенка. Женщина осуществила перевод средств на свою карту и приобрела на них продукты для сожителя.
Ущерб, причиненный действиями подсудимого, составил 17,7 тысячи рублей. Вину мужчина не признал. Суд приговорил его к двум годам и шести месяцам в колонии общего режима.
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