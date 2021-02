ЕР внесла на рассмотрение законопроект о защите доходов граждан от списания за долги

“Единая Россия” представила на рассмотрение законопроект, который обеспечит защиту минимального гарантированного дохода социально уязвимых категорий граждан от списания за долги.

Секретарь генсовета партии ЕР Андрей Турчак отметил, что после вступления документа в законную силу ни один житель России не останется без средств к существованию независимо от суммы задолженности, сообщает издание nashgorod.ru. Предложенная инициатива разрабатывалась “Единой Россией” в рамках партийной стратегии, направленной на защиту граждан, в первую очередь входящих в категорию социально уязвимых. После вступления закона в силу, что может произойти уже 1 сентября текущего года, кредиторы потеряют право списывать со счетов должников средства в полном объеме в счет задолженности. По закону на счету гражданина должна будет оставаться несгораемая сумма, которая не может быть ниже прожиточного минимума. Андрей Турчак подчеркнул, что законопроект разрабатывался для защиты доходов инвалидов и пенсионеров, которые наиболее уязвимы. Также он коснется других социально уязвимых категорий граждан и будет защищать интересы самозанятых, индивидуальных предпринимателей - на данный момент с их счетов кредиторы могут списывать задолженность в полном объеме. После вступления закона в силу россияне получат право указывать один счет в кредитно-финансовом учреждении, с которого кредиторы не смогут списывать МРОТ. При этом если должник об этом праве не знает, его должны уведомить в обязательном порядке. “Предложенный документ предполагает, что гражданин сможет защитить один счет в одном банке от полного списания в счет долга. Сумма на нем не может быть ниже МРОТ после взимания задолженности. При этом если на иждивении у гражданина есть члены семьи, требующие ухода, сумма может быть больше”, - сказал первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме, один из авторов законопроекта Андрей Исаев. По сообщению на сайте ER.ru, проект разрабатывался совместно с профильными ведомствами. На данный момент закон допускает списание кредиторами половины гарантированного дохода пенсионеров и инвалидов. По факту после этого на счету остается сумма ниже прожиточного минимума, и граждане остаются без средств к существованию. После вступления в силу законопроекта ЕР у должников на счету будет оставаться сумма, равная МРОТ после всех взысканий.

