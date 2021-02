Лаборатория Новоселова займется разработкой «умных» материалов для нейрокомпьютеров

Предприниматель Владимир Потанин инвестирует полмиллиарда рублей в создание лаборатории, где будут разрабатывать программируемые функциональные материалы.

По сообщению издания «Росбалт», руководить лабораторией будет нобелевский лауреат, физик Константин Новоселов. Ее организуют на базе Московского физико-технического института — это станет первым проектом Центра изучения мозга и сознания, работа над которым началась еще в прошлом году. Глава Центра изучения мозга и сознания Тагир Аушев отметил, что предпринимателю предложили инвестировать в фундаментальную науку, а Новоселову — заняться созданием лаборатории. Для бизнесмена Потанина это стало целевым финансированием. Он отметил, что открытие новой лаборатории является важным событием для развития современной фундаментальной науки. «Это первый случай такого масштабного финансирования научной лаборатории со стороны бизнеса», — добавил он. По словам Тагира Аушева, частные вложения предоставляют возможность ученым заниматься действительно важными задачами, а не решать формальные проблемы. Инвестируя в современную фундаментальную науку, бизнес показывает, что мыслит в долгосрочной перспективе, а не живет сегодняшним днем. В новой лаборатории Новоселова ученые будут заниматься проведением междисциплинарных исследований. По словам руководителя, основное внимание будет уделяться созданию технологий ионных транзисторов, что в будущем может привести к открытию новых методов изучения мозга и сознания. Также в лаборатории планируют разработать датчики для нейрофизиологических исследований — у Новоселова уже есть много идей воплощения интерфейсов и компьютеров в жизнь. Нобелевский лауреат отметил, что, несмотря на достижения современной науки, ученые очень мало знают о том, как работает мозг. Всегда хочется знать больше. Он выразил надежду, что с помощью новых разработок лаборатории более детальное изучение функционирования мозга станет возможным. «Теперь мы не ограничены тем, что предоставила нам природа, — мы можем создавать новое, с заданными, порой очень нетривиальными, свойствами», — отмечает Новоселов. Перед сотрудниками Центра изучения мозга и сознания будут стоять сложные задачи, для решения которых необходимо привлекать ученых, работающих в разных направлениях науки. По мнению руководителя центра, в XXI веке произойдет много больших прорывов в области изучения мозга и сознания. «Мы занимаемся фундаментальной наукой, которая будет давать результаты уже следующим поколениям», — добавил он.

