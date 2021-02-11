Московский суд оставил за решеткой осужденного за педофилию свердловского тренера

Московский суд оставил за решеткой осужденного за педофилию свердловского тренера

Сегодня, 22:23ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Московский суд рассмотрел апелляцию и принял решение не менять приговор уральскому тренеру легкой атлетики Владиславу Коршунову, который был осужден на 12 лет за педофилию.

54-летнний уроженец Асбеста был арестован 16 июня 2019 года в городе Щелково под Москвой. Туда Владислав Коршунов переехал год назад. С тех пор мужчина находится в СИЗО.

С самого начала следствие и суд велись однобоко. Были нарушены права на защиту: не были допрошены свидетели с нашей стороны,рассказал изданию Е1 адвокат мужчины Тигран Мартыненко.

По его словам, экспертиза гласит, что пострадавшая девочка была склонна к фантазированию, а также ранее ее неоднократно «ловили на вранье».

Бывшая жена и дочь осужденного планируют обжаловать решение в кассации.

Напомним, в декабре 2020 года Тагилстроевский суд приговорил к 15 годам колонии 73-летнего жителя Нижнего Тагила, которого признали виновным в надругательстве над двумя несовершеннолетними девочками.

Related news:
судМоскваприговорпедофилАсбест
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы