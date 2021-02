Экс-схиигумен Сергий попросил отдать свой гроб митрополиту Кириллу в связи с ненадобностью.

Из обители моей меня выселили. Отпевание моё невозможно — я за решеткой. Зачем он мне нужен?передает E1 сообщение от защитников опального монаха. Имеется в виду гроб, который находится в келье отца Сергия в Среднеуральском женском монастыре. Он использовал его как стол для книг и других вещей. Photo: E1.ru Напомним, 10 февраля арбитражный суд Свердловской области признал Среднеуральский женский монастырь собственностью епархии Екатеринбурга. Суд признал Среднеуральский монастырь отца Сергия собственностью епархии

