«Рабочий момент»: тагильская хореограф рассказала о победившем на конкурсе фото

Снимок юных балерин из Нижнего Тагила стал победителем Всероссийского фотоконкурса «Зеркало искусств».

Тагильский фотограф Наталья Мирошина засняла, как юные балерины занимаются в студии хореографии «Харизма». Руководитель студии Юлия Павлова, которая на черно-белом фото под названием «Строгость» занимается с девочками, рассказала редакции TagilCity.ru об истории этого снимка. Она пояснила, что фотография была сделана в 2018 году. Автор снимка Наталья Мирошина — подруга хореографа. Девочкам, которые занимались, было по четыре-пять лет. Юлия пригласила Наталью для фотосессии в студии, чтобы сделать красивые и позитивные фото. Photo: Работа Натальи Мирошиной «Строгость. Руководитель балетной студии «Харизма» Юлия Павлова. Нижний Тагил» Фото: аккаунт в Instagram Русского концертного агентства. Это был рабочий момент, не постановочное фото. Я попросила девочек втянуть животы. Кто-то из них втянул, а кто-то нет, и камера зафиксировала это мгновение,пояснила Юлия. Фотоконкурс «Зеркало искусств» является частью Зимнего фестиваля искусств Юрия Башмета. В жюри конкурса была писательница, литературовед и литературный критик Майя Кучерская. Весь ужас занятий балетом здесь очевиден. Девочки на пределе младенческих сил. И тетка-наставница, отставная балерина, отвратительно-великолепна,прокомментировала Кучерская снимок. Юлия Павлова считает этот комментарий «шикарным». Замечательно, что эта фотография вызывает такие эмоции у людей. Кучерская выразилась очень художественно, мне понравился комментарий,рассказала руководитель студии. Кроме того, Юлия Павлова поделилась с редакцией фото, ради которого дети так долго пытались встать ровно. Она отметила, что родители группы «Счастье» в 2018 году подписали заявления о том, что не против публикаций своих детей в соцсетях. Photo: руководитель хореографической студии "Харизма" Юлия Павлова

Related news: Снимок юных балерин из Нижнего Тагила стал победителем Всероссийского фотоконкурса

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter