Скрывался 26 лет: убийца-свердловчанин был задержан сотрудниками ДПС в Анапе

В суде было доказано, что 16 августа 1993 подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в гостях из-за ссоры с целью убийства нанес множественные удары руками и ногами знакомой женщине, а затем зарезал ее кухонным ножом. Затем обвиняемый таким же способом расправился с сыном женщины. Оба скончались от полученных травм на месте происшествия.