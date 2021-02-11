«Талан» предложил новые условия для инвестиций

В 2021 году группа представила обновленные условия по инвестиционной программе. Теперь инвестор может забирать полученный доход ежеквартально, а также два или один раз в год. Стоит отметить, что процентная ставка зависит от выбранного периода. При ежеквартальном получении дивидендов доход инвестора составит до 9,5%. Ориентировочно при инвестировании одного миллиона рублей в проект, реализуемый в следующие 2,5 года, прибыль составит 20 тыс. рублей в квартал. А всего клиент заработает 201 тыс. рублей (20,13%). В случае, если инвестор планирует забрать сумму только по окончании проекта, ставка вырастет до 12% годовых.