«Талан» предложил новые условия для инвестиций

Специалисты ожидают рост инфляции в первом квартале 2021 года до пяти процентов, а затем ее снижение до четырех. При этом ключевая ставка Центробанка остается на уровне 4,25%, что сдерживает рост процентов по банковским вкладам.

Это вынуждает жителей Тюмени искать иные инструменты пассивного заработка, в частности, инвестировать в компании, которые предлагают ставку до 12% годовых. На конец 2020 года регулятор установил ключевую ставку на уровне до 4,25%, при том что инфляция достигла 4,9% против 3% в 2019 году. В таких условиях вкладчики банков не только не могут рассчитывать на пассивный доход, но и вовсе остаются в убытке. Однако помимо привычных всем финансовых инструментов (акции, облигации, паи ПИФов, стратегии доверительного управления и т.п.) появилась возможность для инвестиций с высоким уровнем доходности и низким уровнем риска,отмечают представители ГК «Талан». В 2021 году группа представила обновленные условия по инвестиционной программе. Теперь инвестор может забирать полученный доход ежеквартально, а также два или один раз в год. Стоит отметить, что процентная ставка зависит от выбранного периода. При ежеквартальном получении дивидендов доход инвестора составит до 9,5%. Ориентировочно при инвестировании одного миллиона рублей в проект, реализуемый в следующие 2,5 года, прибыль составит 20 тыс. рублей в квартал. А всего клиент заработает 201 тыс. рублей (20,13%). В случае, если инвестор планирует забрать сумму только по окончании проекта, ставка вырастет до 12% годовых. Сообщается, что «Талан» не является кредитным учреждением и использует средства для приобретения земельных участков и собственного развития. Более подробная информация представлена на сайте талан.инвест.рф.

