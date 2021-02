Уфимский бизнесмен помог ФСБ выявить коррупционеров в полиции

Предпринимателем, имя которого в ФСБ скрывали в связи с задержанием из-за взятки замруководителя Уфимского РУВД, оказался уфимец Александр Киселев.

Сегодня, 11 февраля, было названо имя предпринимателя, принимавшего участие в спецоперации ФСБ, помогать делу которого взялись заместитель главы Уфимского РУВД Андрей Теплов и его сообщник. Они получили взятку в размере 12,5 млн рублей, пишет Mkset. По информации различных изданий, передача 12,5 млн рублей в качестве взятки проходила под контролем ФСБ в процессе спецоперации. В пресс-релизе следкома говорилось, что арестованные обещали оказать содействие в ходе вынесения решения по делу о мошенничестве и фальсификации доказательств. Сотрудники правоохранительных органов не называли имя предпринимателя, за которого так «радели» Теплов с сообщником. Но его имя все равно всплыло – им оказался бизнесмен из Уфы Александр Киселев. На интернет-портале Калининского райсуда Уфы приводится информация, что 4 декабря прошлого года Киселеву дали 3 года 8 месяцев тюремного заключения. Самим предпринимателем ситуация характеризуется как бесчестная игра его конкурентов, которые раньше были с ним одной семьей. При этом, по утверждениям конкурентов, Киселев продал производственные помещения, полученные после расторжения брака, своему бывшему тестю Ивану Романову. Размер сделки составил 21 млн 600 тысяч рублей. При этом средства якобы были им получены в виде наличных в большой коробке. У Киселева получилось доказать, что эти данные ложные. Романов с доверенными лицами говорили, что сделка по реализации помещений и переоформлению их на его имя была осуществлена 10 марта 2015 года в управлении Росреестра. Сделку от имени Киселева провел его бывший юрист Константин Соколов, имевший на руках на то время соответствующую доверенность. Помимо этого, как аргумент в свою пользу Киселев предъявил предварительный договор о реализации спорных производственных помещений, заключенный им 16 февраля 2015 года, практически за месяц до регистрации вышеназванной сделки конкурентами. Именно этот договор потом был признан фальшивым. Следствие провело три экспертизы договора, в результате обнаружилось, что его изготовили в 2017 году. Но отвечая на обвинение, правозащитники Киселева представили копию предварительного договора, который фигурировал в гражданском деле, рассмотренном в 2016 году. Гособвинением было выдвинуто требование о проведении экспертизы соответствия копии договора его оригиналу. Специалист заявил об отличии подписей. «Сам по себе факт обнаружения копии договора от 2016 года должен был, по логике, привести к тому, что Александра Николаевича оправдали, либо к направлению дела на доследование. Но судьей Венерой Гаетовой было вынесено абсолютно шокировавшее всех нас решение, а также назначен большой срок тюремного заключения», - пояснил адвокат Киселева Руслан Альмухаметов. Сторона защиты бизнесмена подала апелляцию, но слушания в Верховном суде РБ пока еще не назначили.

