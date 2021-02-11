В Нижнем Тагиле и пригороде будут снесены три аварийных многоквартирных дома

Признано непригодным для проживания строение на улице Носова, 30 в Нижнем Тагиле. Кроме того аварийными и подлежащими сносу определены дома № 16 на Болотной и № 13 на Таежной в поселке Чащино по дороге в Черноисточинск. Соответствующее постановление подписал глава города Владислав Пинаев.
После проведения организационно-технический мероприятий и инвентаризации будут опубликованы закупки по сносу многоквартирных домов и уборке мусора после этого.
Дома должны быть демонтированы не позднее 15 июля 2022 года.
Напомним, в ноябре 2020 сообщалось, что администрация Нижнего Тагила закупит 14 квартир для расселения из аварийного жилья. Жилые помещения будут приобретены для переселения горожан из многоквартирных домов, которые были признаны аварийными до 1 января 2017 года.