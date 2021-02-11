В Нижнем Тагиле и пригороде будут снесены три аварийных многоквартирных дома

В Нижнем Тагиле и пригороде будут снесены три аварийных многоквартирных дома

Сегодня, 16:16ОбществоPhoto: Google.Maps
Один многоквартирный дом в Нижнем Тагиле и два в поселке Чащино были признаны аварийными и подлежащими сносу.

Признано непригодным для проживания строение на улице Носова, 30 в Нижнем Тагиле. Кроме того аварийными и подлежащими сносу определены дома № 16 на Болотной и № 13 на Таежной в поселке Чащино по дороге в Черноисточинск. Соответствующее постановление подписал глава города Владислав Пинаев.

Дом Носова, 30 в Нижнем Тагиле
Photo:Яндекс.Карты

После проведения организационно-технический мероприятий и инвентаризации будут опубликованы закупки по сносу многоквартирных домов и уборке мусора после этого.

Дома должны быть демонтированы не позднее 15 июля 2022 года.

Напомним, в ноябре 2020 сообщалось, что администрация Нижнего Тагила закупит 14 квартир для расселения из аварийного жилья. Жилые помещения будут приобретены для переселения горожан из многоквартирных домов, которые были признаны аварийными до 1 января 2017 года.

Stories:
ЭксклюзивНижний Тагил
Related news:
аварийное жильесносНосовааварийное состояниеНижний Тагил
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы