В Нижнем Тагиле и пригороде будут снесены три аварийных многоквартирных дома

Признано непригодным для проживания строение на улице Носова, 30 в Нижнем Тагиле. Кроме того аварийными и подлежащими сносу определены дома № 16 на Болотной и № 13 на Таежной в поселке Чащино по дороге в Черноисточинск. Соответствующее постановление подписал глава города Владислав Пинаев.