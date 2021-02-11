В Нижнем Тагиле планируется приватизация здания бани на Тагилстрое

Напомним, в 2019 году была продана баня на улице Ильича в Нижнем Тагиле. Она была включена в план приватизации в 2016 году и выставлялась на торги несколько раз, однако желающих ее купить не было. Каждый раз мэрия снижала начальную цену лота, таким образом стоимость комплекса упала с 20 до семи миллионов рублей. На конкурс заявились четыре участника. Наибольшую цену смогла предложить ИП Елена Смирнова, которая занимается розничной торговлей одеждой.