В Нижнем Тагиле планируется приватизация здания бани на Тагилстрое

В Нижнем Тагиле здание бани на улице Матросова будет оценено для последующей приватизации. Соответствующий конкурс размещен на портале госзакупок.

Администрация города объявила тендер на поиск подрядной организации, которая проведет оценку нежилым помещениям, размещенным по адресу Матросова, 9 в Нижнем Тагиле. Ранее в здании функционировала баня. Photo: Яндекс.Карты Согласно документации, подрядчиком может выступить только компания, относящаяся к некоммерческим. Участниками закупки могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации, указано в тексте документации аукциона. Согласно проекту договора, провести оценку подрядчик обязуется в течение 20 дней с момента его заключения. Прием заявок завершится 17 февраля 2021 года. Начальная сумма контракта составляет 91,8 тысячи рублей. За эти деньги подрядчик обязуется определить рыночную стоимость девяти объектов, по четыре нежилых помещения на каждый этаж, а также подвал. Общая площадь оцениваемого имущества составляет более 1346 квадратных метров. Напомним, в 2019 году была продана баня на улице Ильича в Нижнем Тагиле. Она была включена в план приватизации в 2016 году и выставлялась на торги несколько раз, однако желающих ее купить не было. Каждый раз мэрия снижала начальную цену лота, таким образом стоимость комплекса упала с 20 до семи миллионов рублей. На конкурс заявились четыре участника. Наибольшую цену смогла предложить ИП Елена Смирнова, которая занимается розничной торговлей одеждой. В Нижнем Тагиле баня на улице Ильича продана за 11 миллионов рублей

