Улицу Тагилстроевская в Нижнем Тагиле перекроют с 15 по 24 февраля для проведения ремонтных работ на теплотрассе.

За это время компания «Регионгаз-Инвест» должна завершить все ремонтные работы, сказано в постановлении администрации города. В срок до 15 февраля должны быть установлены дорожные знаки в соответствии с утвержденной схемой организации дорожного движения. Напомним, с 22 по 30 января на этой же улице уже проводились ремонтные работы. 7 февраля там произошел прорыв водовода. Припаркованные рядом автомобили оказались затопленными холодной водой. В результате машины вмерзли.\ «Машины вмерзли в воду»: в Нижнем Тагиле затопило Уральский проспект из-за аварии

