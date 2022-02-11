Главврач городской больницы в Первоуральске подписал уведомление об увольнении

Напомним, что увольнение Долгушина стало результатом проверок в больнице в Первоуральске после смерти одного из пациентов. Очевидец сделал съемку в отделении лечебницы в тот момент, когда его сосед по палате начал задыхаться. На кадрах было видно, что мужчина длительное время зовет на помощь врачей, но в коридоре больницы нет даже дежурной медсестры. Сам уволенный главврач в минувшем октябре, когда стало известно о распоряжении правительства, сообщал, что произошел «захват больницы», а решение о его увольнении принято уже давно.