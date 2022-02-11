Главврач городской больницы в Первоуральске подписал уведомление об увольнении

Долгушин вышел с больничного 10 февраля, а уже 11 февраля подписал правительственное распоряжение об увольнении, датируемое еще 18 октября минувшего года. Исполнять его обязанности будет руководитель горбольницы Арамиля, главный внештатный специалист свердловского Минздрава по паллиативной помощи взрослому населению Александр Рожин.
Уже экс-главврач первоуральской городской больницы Долгушин рассказывает, что у него множество предложений о работе как от федерального Минздрава, так и из частного сектора, сообщает Ура.ру.
Напомним, что увольнение Долгушина стало результатом проверок в больнице в Первоуральске после смерти одного из пациентов. Очевидец сделал съемку в отделении лечебницы в тот момент, когда его сосед по палате начал задыхаться. На кадрах было видно, что мужчина длительное время зовет на помощь врачей, но в коридоре больницы нет даже дежурной медсестры. Сам уволенный главврач в минувшем октябре, когда стало известно о распоряжении правительства, сообщал, что произошел «захват больницы», а решение о его увольнении принято уже давно.