Как получить сертификат на товар на Урале?

Как получить сертификат на товар на Урале?
Как получить сертификат на товар на Урале?
Сегодня, 11:51ОбществоФото: 1MI
Сертификат – это разрешительный документ, который подтверждает соответствие товаров / услуг требованиям законодательства.

Процедура сертификации проводится в обязательном и добровольном порядке.

На какие товары оформляется сертификат?

Для целей обязательной оценки соответствия применяются:

  • технические регламенты – содержат требования о проведении процедур оценки соответствия в ЕАЭС для определенных категорий товаров (одежды и обуви, для детских игрушек, бытовой техники и электрооборудования, отдельных видов запчастей, элементов автодорожной и железнодорожной инфраструктуры, средств индивидуальной защиты и т.д.);
  • Постановление Правительства №982 от 01.12.2009 – документ оформляется для реализации в РФ отдельных видов топлива и газа, цемента, конвекторов и радиаторов, силовых кабелей, средств контрацепции, бронеодежды и т.д.;
  • Распоряжение Правительства №3646-р от 29.12.2020 - распространяется на отделочные материалы на синтетической, текстильной, флизелиновой основе, минераловатные утеплители, отдельные виды кровельных материалов, кабели с огнезащитой и т.д.

При проведении добровольной сертификации используются положения ГОСТ или ТУ.

Подробнее о видах сертификатов.

1. Сертификат соответствия ТР ТС

Это разрешительный документ, который подтверждает, что:

  • товар и процессы его производства отвечают минимальным требованиям безопасности, которые установлены профильными регламентами ЕАЭС;
  • предприниматель наносит на маркировку (этикетку), в эксплуатационную, товаросопроводительную документацию достоверные сведения об изделиях, которых достаточно для эффективного и безопасного использования объектов по назначению.

Круг заявителей, требования безопасности, процедура подтверждения соответствия, схемы оценки – все вопросы раскрыты в профильных регламентах и стандартах к ним.

2. Сертификат пожарной безопасности

Это документ, который оформляется:

  • в обязательном порядке – на товары, указанные в Распоряжении Правительства №3646-р;
  • в добровольном порядке – на иные виды продукции.

Требования к изделиям, схемы оценки и порядок проведения процедур определены Федеральным законом №123 от 22.07.08. Согласно ФЗ, сертификация предполагает:

  • проверку документов заявителя;
  • испытания образцов, направленные на изучение состава продукции и показателей безопасности (горючести, воспламеняемости, скорости распространения пламени и иных);
  • анализ состояния производства (при оценке серии).

Пожарный сертификат выдается либо на серийный выпуск, либо на партию.

3. Сертификат ИСО

Это добровольный документ, который подтверждает соответствие системы менеджмента на предприятии требованиям международным стандартов ИСО. Чаще всего применяются:

Номер стандарта

Сфера действия

ИСО 9001

Система менеджмента качества на предприятиях разных направлений деятельности

ИСО 22000

Пищевые производства, предприятия сферы общественного питания

ИСО 14001

Система экологического менеджмента

ИСО 50001

Система энергетического менеджмента

ИСО 45001

Охрана труда и обеспечение безопасности на производстве

ИСО 13485

Менеджмент качества для медицинских организаций

ИСО 27000

Информационная безопасность

Процедура сертификации ИСО состоит из проверки документации, которая разработана в рамках модели управления предприятием, и выезда экспертов на производство для проведения инспекционного контроля.

Кто выдает сертификаты?

Законодательно установлено, что выдавать сертификаты вправе только аккредитованные органы по сертификации (далее – ОС), которые обладают:

  • соответствующей областью аккредитации;
  • материально-техническими ресурсами;
  • программным обеспечением;
  • штатными экспертами.

Данные о наличии аттестат аккредитации размещены в открытом доступе на сайте ФСА.

Взаимодействие аккредитованных органов с заявителями носит формализованный характер. Специалисты ОС регистрируют заявку, проверяют комплект документов, проводят АСП – анализ состояния производства, отбирают образцы для испытаний, регистрирую разрешительный документ в реестре или выдают отказ в регистрации.

Чтобы избежать ошибок и разобраться в нюансах нетарифного регулирования, предприниматели вправе воспользоваться помощью центров сертификации (далее – ЦС). ЦС – это коммерческие организации, которые помогают решать вопросы в сфере технического регулирования, предоставляют клиентам консультации и полное сопровождение. Работа строится на основании договора.

В каком порядке проводятся сертификационные процедуры?

Оформлению сертификата предшествует несколько этапов:

  1. Клиент направляет специалистам заявку. Инициировать проведение процедур оценки вправе только предприниматели, зарегистрированные на территории ЕАЭС.
  2. Эксперты анализируют данные, идентифицируют товар, определяют вид разрешительного документа, стоимость и сроки оказания услуг.
  3. Предприниматель собирает доказательную базу. Как правило, в нее входят сканы ОГРН, ИНН, технические и эксплуатационные документы.
  4. Экспертами проводится АСП, отбираются образцы для испытаний.
  5. Разрешительный документ регистрируется в реестре, передается заявителю.

Узнать подробнее о том, как сертифицировать продукцию на Урале, можно узнать у специалистов rostestural.com. Консультации бесплатны!

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