Как получить сертификат на товар на Урале?

Процедура сертификации проводится в обязательном и добровольном порядке.
Для целей обязательной оценки соответствия применяются:
При проведении добровольной сертификации используются положения ГОСТ или ТУ.
Подробнее о видах сертификатов.
1. Сертификат соответствия ТР ТС
Это разрешительный документ, который подтверждает, что:
Круг заявителей, требования безопасности, процедура подтверждения соответствия, схемы оценки – все вопросы раскрыты в профильных регламентах и стандартах к ним.
2. Сертификат пожарной безопасности
Это документ, который оформляется:
Требования к изделиям, схемы оценки и порядок проведения процедур определены Федеральным законом №123 от 22.07.08. Согласно ФЗ, сертификация предполагает:
Пожарный сертификат выдается либо на серийный выпуск, либо на партию.
3. Сертификат ИСО
Это добровольный документ, который подтверждает соответствие системы менеджмента на предприятии требованиям международным стандартов ИСО. Чаще всего применяются:
|
Номер стандарта
|
Сфера действия
|
ИСО 9001
|
Система менеджмента качества на предприятиях разных направлений деятельности
|
ИСО 22000
|
Пищевые производства, предприятия сферы общественного питания
|
ИСО 14001
|
Система экологического менеджмента
|
ИСО 50001
|
Система энергетического менеджмента
|
ИСО 45001
|
Охрана труда и обеспечение безопасности на производстве
|
ИСО 13485
|
Менеджмент качества для медицинских организаций
|
ИСО 27000
|
Информационная безопасность
Процедура сертификации ИСО состоит из проверки документации, которая разработана в рамках модели управления предприятием, и выезда экспертов на производство для проведения инспекционного контроля.
Законодательно установлено, что выдавать сертификаты вправе только аккредитованные органы по сертификации (далее – ОС), которые обладают:
Данные о наличии аттестат аккредитации размещены в открытом доступе на сайте ФСА.
Взаимодействие аккредитованных органов с заявителями носит формализованный характер. Специалисты ОС регистрируют заявку, проверяют комплект документов, проводят АСП – анализ состояния производства, отбирают образцы для испытаний, регистрирую разрешительный документ в реестре или выдают отказ в регистрации.
Чтобы избежать ошибок и разобраться в нюансах нетарифного регулирования, предприниматели вправе воспользоваться помощью центров сертификации (далее – ЦС). ЦС – это коммерческие организации, которые помогают решать вопросы в сфере технического регулирования, предоставляют клиентам консультации и полное сопровождение. Работа строится на основании договора.
Оформлению сертификата предшествует несколько этапов:
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