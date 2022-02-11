Как получить сертификат на товар на Урале?

Чтобы избежать ошибок и разобраться в нюансах нетарифного регулирования, предприниматели вправе воспользоваться помощью центров сертификации (далее – ЦС). ЦС – это коммерческие организации, которые помогают решать вопросы в сфере технического регулирования, предоставляют клиентам консультации и полное сопровождение. Работа строится на основании договора.