Карты сотен клиентов Сбербанка были заблокированы в Свердловской области

Карты сотен клиентов Сбербанка были заблокированы в Свердловской области
Карты сотен клиентов Сбербанка были заблокированы в Свердловской области
Сегодня, 16:36ОбществоФото: 1MI
Сотни жителей Свердловской области столкнулись с блокировкой карт «Сбера» — ни снять деньги, ни перевести их невозможно.

Проблемы начались с 10 января, но касаются они только тех, кто ранее признавал себя банкротом. Снять денежные средства с карт все-таки возможно, но только придя с паспортом в офис «Сбера».

Блокировка карт у физических лиц, признанных неплатежеспособными, была зафиксирована не только в Свердловской области, но и в других регионах России, сообщает Е1.

Напомним, что в минувшем году почти восемь тысяч жителей региона были признаны банкротами. Эта цифра в полтора раза превосходит статистику за 2020 год.

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Свердловская областьбанкротствоблокировкаСбер
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