Карты сотен клиентов Сбербанка были заблокированы в Свердловской области

Проблемы начались с 10 января, но касаются они только тех, кто ранее признавал себя банкротом. Снять денежные средства с карт все-таки возможно, но только придя с паспортом в офис «Сбера».
Блокировка карт у физических лиц, признанных неплатежеспособными, была зафиксирована не только в Свердловской области, но и в других регионах России, сообщает Е1.
Напомним, что в минувшем году почти восемь тысяч жителей региона были признаны банкротами. Эта цифра в полтора раза превосходит статистику за 2020 год.