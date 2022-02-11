РЭО примет участие в распределении субсидий российским субъектам

По сообщению ТАСС, генеральный директор публично-правовой компании «Российский экологический оператор» Денис Буцаев отметил, что подписание указа президентом РФ расширяет возможности финансирования инвестиционных проектов. Также у компании расширились полномочия на твердые коммунальные отходы, пригодные для утилизации, — вторичное сырье. Это дает возможность работать с проектами, которые связаны с твердыми коммунальными отходами, а также принимать участие в развитии отрасли обращения с отходами, пригодными для вторичной переработки, — они образуются практически во всех видах ТКО.