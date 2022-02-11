РЭО примет участие в распределении субсидий российским субъектам

РЭО примет участие в распределении субсидий российским субъектам
РЭО примет участие в распределении субсидий российским субъектам
Сегодня, 17:06ОбществоФото: reo.ru
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым полномочия ППК «Российский экологический оператор» значительно расширились.

Так, РЭО сможет быть заказчиком, оператором и разработчиком государственных информационных систем в области обращения с отходами и вторсырьем, предоставлять инвесторам акционерные займы, а также участвовать в распределении субсидий субъектам страны.

По сообщению ТАСС, генеральный директор публично-правовой компании «Российский экологический оператор» Денис Буцаев отметил, что подписание указа президентом РФ расширяет возможности финансирования инвестиционных проектов. Также у компании расширились полномочия на твердые коммунальные отходы, пригодные для утилизации, — вторичное сырье. Это дает возможность работать с проектами, которые связаны с твердыми коммунальными отходами, а также принимать участие в развитии отрасли обращения с отходами, пригодными для вторичной переработки, — они образуются практически во всех видах ТКО.

Денис Буцаев подчеркнул, что расширение полномочий позволит компании «РЭО» создавать новые мощности и поддерживать существующие предприятия, которые работают в рамках механизма расширенной ответственности производителей.

Кроме этого, указ, подписанный главой государства, дает возможность РЭО участвовать в отборе получателей межбюджетных субсидий и трансфертов, которые Минприроды РФ предоставляет в отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами. Здесь подразумеваются не только средства, предоставляемые инвесторам, реализующим инвестиционные проекты, но и субсидии субъектам Российской Федерации.

Глава ППК «РЭО» добавил, что отрасль утилизации ТКО, в том числе развитие обращения с отходами электронного оборудования, шин, стекла, текстильных изделий и многокомпонентной упаковки, нуждается в поддержке со стороны государства, а расширенные полномочия будут способствовать этому.

Заместитель председателя Правительства России Евгения Абрамченко отметила, что подписанный президентом указ направлен на формирование эффективных мер и оптимальных условий для привлечения частных инвесторов в отрасль обращения с ТКО и вторичными отходами. Это было необходимо в том числе для реализации нового проекта по строительству в России экономики замкнутого цикла.

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